AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “AK Parti kökleri sağlam bir siyasi harekettir”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti’nin büyük bir camia ve kökleri sağlam bir siyasi hareket olduğunu söyledi.

Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar başkanlığında merkez ilçe teşkilatı yönetim kurulu toplantısına katılan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, parti yöneticileri ve mahalle başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda pandemi süreci ve parti çalışmaları ele alındı.

Merkez İlçe teşkilatlarının siyasetin lokomotifi olduğunu belirten Ahlatcı, “Her seçimde lokomotif görevi gören merkez ilçe teşkilatımızı girdiğimiz her seçimdeyaptıkları özverili çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Bugünden tezi yok sanki seçim varmış gibi gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

18 yıldır AK Parti bayrağını Çorum’da dalgalandırmaya devam ettiklerini hatırlatan Ahlatcı, her zaman da dalgalanması için var güçleri ile çalışmalara devam edeceklerine vurguladı.

'Bizler büyük bir aileyiz' diyen Ahlatcı, “Vatandaşlarımızın geleceği için yaptığımız hizmetlerin daha da fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Sandık kurullarımızdan, mahalle teşkilatlarımıza, ilçe teşkilatlarımızdan, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarımızla Türkiye’nin ve dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşuyuz ve bizler bu büyük bir ailenin birer ferdiyiz” diye konuştu.

AK Parti’nin hayata geçirdiği dev yatırımlar, reform niteliğinde yaptığı değişimlerle Türkiye’nin çehresini değiştirdiğini anlatan Ahlatcı, “1970’li yıllardan AK Partili yıllara kadar yaşananları bu millet unutmadı. 1 litre benzin almak için, bir paket yağ almak için, oluşturulan kuyruklar filmlere konu olmuştu. Bu günleri bizler unutmadık ve unutturmayacağız da. Yeni yetişen neslimize eski Türkiye’yi anlatarak bugün büyüme rekoru kıran Türkiye’nin sahip olduğu imkanları anlatmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

AK Parti’nin milletin bağrından çıkmış ve yine milletin iradesi ile hizmet üretmeye devam eden bir siyasi hareket olduğuna kaydeden Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleriyle; bu gövdenin kökleri çok çok sağlam. Bu sağlam köklerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiçbir şey bizi yıldıramaz, durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.

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