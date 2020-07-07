Osmancık’ta termometreler 42 dereceyi gösterdi

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Çorum’un Osmancık ilçesinde hava sıcaklığı nedeniyle termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Osmancık’ta hava sıcaklığı bugün hissedilir derecede artarken, sıcaklıklar 42 derece olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl 14 Ağustosta ilçe merkezinde en yüksek sıcaklık 44 derece olarak kaydedilmişti.

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