Çocuklar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 yaralı Silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 yaralı Silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

İHA

Çocuklar arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 yaralı Silahlı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Çorum’da çocuklar arasında çıkan tartışmada kan aktı. Pompalı tüfeğin kullanıldığı olayda 2 çocuk vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.
Olay, Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Camii yanında iki gurup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İsmi öğrenilemeyen bir çocuk karşı grupta tartıştığı Y.K.(14) ve B.Ş.’ye (15) yanında getirdiği pompalı tüfek ile 3 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Y.K. ve B.Ş., 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Silahlı kavganın ardından polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar neticesinde, olay yerinden kaçan çocuk, olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmancık’ta termometreler 42 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Osmancık’ta termometreler 42 dereceyi gösterdi
Deneme amacıyla havalandı, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi Milli yamaç paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer, 8 saat 15 dakika havada kalarak bir ilke imza attı
YEREL HABERLER Deneme amacıyla havalandı, Türkiye’de bir ilki ...
Otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 1 yaralı
Çorum polisi'nden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çorum polisi'nden uyuşturucu operasyonu
Takla atan otomobili dereye uçmaktan ağaç kurtardı
YEREL HABERLER Takla atan otomobili dereye uçmaktan ağaç kurtardı
Narkotimlerden zehir tacirlerine operasyon Operasyonda 1 kilo 234 gram bonzai ele geçirildi Şüpheliler adliyeye ateşleri ölçülerek alındı
YEREL HABERLER Narkotimlerden zehir tacirlerine ...
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “AK Parti kökleri sağlam bir siyasi harekettir”
YEREL HABERLER AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “AK Parti ...
Otomobil şarampole devrildi : 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi : 4 yaralı
Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
YEREL HABERLER Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü, 2 kişi tedaviye alındı
YEREL HABERLER Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü, 2 kişi ...
50 yıldır zamana ayar veriyorlar
YEREL HABERLER 50 yıldır zamana ayar veriyorlar
Delice havzasındaki tuzlanma problemine çözüm aranacak Sungurlu Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje OKA tarafından kabul edildi
YEREL HABERLER Delice havzasındaki tuzlanma problemine çözüm ...
Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi
YEREL HABERLER Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X