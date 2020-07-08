Çorum'da maske, sosyal mesafe denetimi

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM´da polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.<br>Kentte polis ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Denetimlerde polis ekiplerince durdurulan otomobildeki maskesiz sürücüye maske kuralı ihlalinden 900 TL para cezası kesildi. Sürücü ise `Aracımda tek ben varım´ diyerek cezaya itiraz etti. Bahabey Caddesi´ndeki denetimlerde de `maskem yok´ diyen bir çocuğa polis memuru maske alıp hediye etti. Maskesini takan çocuk polislere teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-07-08 14:27:27<br>
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