Osmancık’ta 7 kaçak göçmen yakalandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir otobüste yabancı uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Osmancık Bölge Trafik Denetleme İstasyonu ekipleri D100 karayolu üzerindeki kontrol noktasında yapılan uygulama sırasında, içerisinde fazla yolcu olduğu iddia edilen bir otobüsü durdurdu.

Otobüste yapılan inceleme sonucunda yabancık uyruklu 7 kişinin Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği belirlendi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu şahısları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Burada ifadeleri alındıktan sonra bir süre tutulan 7 kişi yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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