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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın taşıyan araç kaza yaptı, güvenlik güçleri tırmıkla tarlada altın aradı

İHA

Altın taşıyan araç kaza yaptı, güvenlik güçleri tırmıkla tarlada altın aradı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde altın taşıyan zırhlı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazanın ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri tırmık ve dedektörlerle tarlada altın aradı.
Kaza, ÇorumSungurlu karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altın taşıdığını öğrenilen zırhlı araç Mavi Ocak tesisleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpan araç daha sonra tarlaya uçtu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Zırhlı araç kaz yerinden hemen kaldırılırken bölgede emniyet şeridi içerisine alındı. Olay yerinde bulunan güvenlik güçleri ellerinde tırmık, ot biçme makinesi ve dedektörlerle tarlada altın aradı. İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.
Kaza sırasında araç içerisinde bulunanların hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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