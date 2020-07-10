Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden ceza açıklaması “Araçta yalnız bulunan kişilere maske takmadığı için idari para cezası uygulanmamaktadır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden ceza açıklaması “Araçta yalnız bulunan kişilere maske takmadığı için idari para cezası uygulanmamaktadır”

İHA

Çorum Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde "aracında maskesiz seyahat eden vatandaş, (arabada tek ben varım) dese de ceza yemekten kurtulamadı" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden ceza açıklaması “Araçta yalnız bulunan kişilere maske takmadığı için idari para cezası uygulanmamaktadır”

Çorum Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde “aracında maskesiz seyahat eden vatandaş, (arabada tek ben varım) dese de ceza yemekten kurtulamadı” haberleriyle ilgili açıklama yaptı.
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 7 Temmuz Çarşamba günü ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da de maske takma kuralına uyulup uyulmadığına yönelik denetimler gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere ver yerildi:
"İlimiz Bahabey Caddesi Lokal Kavşağında sosyal medyada yayınlanan “Çorum’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimde aracında maskesiz seyahat eden vatandaş, (arabada tek ben varım) dese de ceza yemekten kurtulamadı” haberiyle ilgili bahse konu şahsın öncelikle kendi sevk ve idaresindeki özel otosu ile trafikte ters yönde seyrettiği, şahsın görevlilerimizce durdurularak ikaz edildiği esnada, araçtan indiğinde, maskesiz olduğu, bu kez de görevlilerimizce maske takma konusunda uyarıldığında ‘maskesinin olmadığını, yanında maske bulundurmadığını’ hiç maske takmadığını, araçta yalnız olduğunu beyan etse de, araçta yalnız olması dolayısıyla değil araçtan indiğinde maskeli olması zorunluğu hatırlatılmış, maske takması gerektiği ikaz edilmiş. Şahsın takmaması sebebi ile İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 23.06.2020 tarih ve 2020/55 sayılı kararın 1. Maddesi“ 24 Haziran 2020 günü itibariyle ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanımının zorunlu hale geldiği, bu kurula uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanır” maddesi gereğince bahse konu şahsa idari para cezası uygulanmıştır. Şahıs ayrıca trafiğe ters yönden giriş yaptığı için ikaz edilmiş, olayda kastı olmadığı hususunun anlaşıldığından Trafik İdari Para Cezası tatbik edilmemiştir. Şahıs görevlilerimize teşekkür ederek ayrılmıştır. Araçta yalnız bulunan kişilere maske takmadığı için idari para cezası uygulanmamaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Borsanın örnek davranışına sağlık camiasından teşekkür Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli; “Borsamız sayesinde Türkiye’nin en hızlı ölçüm yapan laboratuarını hastanemizde oluşturduk”
YEREL HABERLER Borsanın örnek davranışına sağlık camiasından ...
Çorum'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Çorum'da kaçak içki operasyonu
AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Ayasofya, tevhidin silinmez mührüdür”
YEREL HABERLER AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Ayasofya, ...
Altın taşıyan araç kaza yaptı, güvenlik güçleri tırmıkla tarlada altın aradı
YEREL HABERLER Altın taşıyan araç kaza yaptı, güvenlik güçleri ...
Son bir ayda kentte 50 mantar zehirlenmesi vakası görüldü Korona virüsten sonra yeni kabus Çorum’da tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs, KKKA vakalarının ardından en çok mantar zehirlenmesi vakaları görülmeye başlandı Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kemal Erenler; “Ağzımızı tatlandıralım derken ailemizin, toplumun, ülkemizin ağzının kaçmasına sebebiyet verebiliyoruz” dedi.
YEREL HABERLER Son bir ayda kentte 50 mantar zehirlenmesi vakası ...
Ticaret Borsası ve TSO’dan dev yatırım için Hisarcıklıoğlu’na teşekkür
YEREL HABERLER Ticaret Borsası ve TSO’dan dev yatırım için ...
Osmancık'ta mera vasfını kaybeden alana belediye yatırım yapacak
YEREL HABERLER Osmancık'ta mera vasfını kaybeden alana belediye ...
Jandarma traktörler ve biçerdöver denetimi
YEREL HABERLER Jandarma traktörler ve biçerdöver denetimi
PTT önünde kuyruk uzadı, sosyal mesafe unutuldu
YEREL HABERLER PTT önünde kuyruk uzadı, sosyal mesafe unutuldu
Kontrolden çıkan tır tarladaki evi çarptı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır tarladaki evi çarptı
Hattuşa kazılarında kullanılan arazi aracı turizme kazandırıldı
YEREL HABERLER Hattuşa kazılarında kullanılan arazi aracı turizme ...
Osmancık’ta Fiziki mesafe, maske ve hijyen’ denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Osmancık’ta Fiziki mesafe, maske ve hijyen’ denetimi ...
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; "Söz verilen tesisler mutlaka yapılacak"
YEREL HABERLER AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; "Söz ...
Osmancık’ta 7 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Osmancık’ta 7 kaçak göçmen yakalandı
Başkan Aşkın, yol çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Aşkın, yol çalışmalarını inceledi
Hititlerin 3500 yıllık yaşamı yeniden canlandırıldı Köy Hititlerin tanıtılması ve Hattuşa’ya gelen turist sayısının artırılmasına katkı sunacak
YEREL HABERLER Hititlerin 3500 yıllık yaşamı yeniden ...
ÇESOB başkanı Gür’den krediye ulaşım kolaylığı kurumlara teşekkür
YEREL HABERLER ÇESOB başkanı Gür’den krediye ulaşım kolaylığı ...
Çorum'da maske, sosyal mesafe denetimi
YEREL HABERLER Çorum'da maske, sosyal mesafe denetimi
50 yıllık fırıncı ekmeği fiyatını 50 kuruşa indirdi
YEREL HABERLER 50 yıllık fırıncı ekmeği fiyatını 50 kuruşa indirdi
Çorum´dan, Konya´ya paraşütle uçtu
YEREL HABERLER Çorum´dan, Konya´ya paraşütle uçtu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X