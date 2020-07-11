Din görevlileri şehitliği ziyaret etti

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Çorum’un Osmancık ilçesinde din görevlileri 15 Temmuz'u anma etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret ettiler.

Osmancık İlçe Müftülüğü, 15 Temmuz şehitleri anma programı çerçevesinde, Asri mezarlık’ta bulunan şehitliği ziyaret etti. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin gözetildiği şehitlik ziyaretinde İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın ve din görevlileri burada tüm şehitlerimiz için Kur’anı Kerim okuyarak dualar ettiler.

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