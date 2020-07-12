Traktör şarampole uçtu, baba kız ölümden döndü

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Çorum’un İskilip ilçesinde meydana gelen traktör kazasında babakız ölümden döndü.

Kaza, ilçeye bağlı Yavu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kızı Ayşe Şen (23) ile tarlaya çalışmaya giden Osman Şen yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazanın ardından traktörde sıkışan sürücü vatandaşlar ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Talihsiz baba ve kızı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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