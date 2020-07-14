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Çorum Belediyesinden 'Şehit Emanetleri Sergisi' Şehit aileleri emanetlerini kendileri yerleştirdi Sergide Çorumlu 15 Temmuz şehitlerinin yanı sıra terörle mücadelede bu vatan için canlarını feda eden şehitlerin emanetleri de sergilenecek

İHA

Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 'Şehit Emanetleri Sergisi' açılacak.

Çorum Belediyesinden 'Şehit Emanetleri Sergisi' Şehit aileleri emanetlerini kendileri yerleştirdi Sergide Çorumlu 15 Temmuz şehitlerinin yanı sıra terörle mücadelede bu vatan için canlarını feda eden şehitlerin emanetleri de sergilenecek

Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 'Şehit Emanetleri Sergisi' açılacak.
Çorum Şehit Aileleri Derneğinin de katkılarıyla 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nde açılacak sergide, Çorumlu 15 Temmuz şehitlerinin yanı sıra terörle mücadelede vatan için canlarını feda eden şehitlerin emanetleri de sergilenecek. Şehit Emanetleri Sergisi için hazırlıklar son aşamaya gelirken şehitler için ayrılan bölümlerde sergilenecek eşyalar arasında şehitlerin üniformalarından, şehit olduklarında üzerilerinden çıkan eşyalar ve ailelerine gönderdikleri mektuplar yer alıyor. Sergiye büyük destek veren şehit aileleri de, kendileri için ayrılan bölümlere şehitlerin emanetlerini kendileri yerleştiriyor. Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Şehitler Müzesi'ni ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceledi.

"Tüm şehitlerimizin emanetleri görülsün istedik"
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Aşgın, "İhaneti asla unutmadık. 15 Temmuz Şehitler Müzemiz yapıldı ve iki yıldır da faaliyetlerini sürdürüyor. 15 Temmuz şehitlerimiz için yaptığımız müzemizin kapsamını genişletelim istedik. 1960 yılından bugüne kadar Çorum’da terörle mücadele olan şehitlerimizin de emanetlerini sergilemek için çalışma başlattık. Müzemize gelenlerin 15 Temmuz şehitlerimizin emanetleriyle beraber diğer tüm şehitlerimizin de emanetlerini görmelerini istedik. Şehit Aileleri Derneği Başkanımız Galip Deniz’e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

"15 Temmuz ve terörle mücadele şehitlerinin emanetleri sergilenecek"
Sergi için bütün hazırlıkların tamamlandığını açıklayan Başkan Aşgın, “Çorumlu 48 şehidimizin yakınları, şehitlerimizin emanetlerini müzeye kendileri getirerek teslim ettiler. Teslim etmekle kalmayıp şehitlerimizin emanetlerini kendilerine ayırdığımız sergi kısımlarına bizzat şehit yakını annelerimiz, babalarımız ve çocukları kendileri yerleştirdiler. Bir kez daha milletimizle gurur duyduğumuz anları yaşattılar. Bu gurur duyduğumuz anları tüm hemşehrilerimizin de görmesini arzu ediyoruz. 15 Temmuz’da saat 13.00’te Çorumlu şehitlerimizin 48 tanesinin emanetlerinin yer aldığı sergimizi açacağız. Özellikle gençlerimizi davet ediyorum. Şehit kanlarıyla sulanan bu kutsal vatan topraklarının kolay vatan olmadığını, bu toprakların şehitlerimizin bize emaneti olduğunu ve bu emanete de sahip çıkmamız gerektiğini görmeleri için bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz ihanetini asla unutmayacağız, ihanet unutulursa tekrar edilir"
15 Temmuz’da Türkiye’nin büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldığını, bu saldırının uluslararası boyutlarının da olduğuna dikkat çeken Aşgın, konuşmasında şunları kaydetti;
"Ama milletimizin dirayeti, azmi, kararlılığı özellikle cumhurbaşkanımızın bir lider önde durması ve tüm vatandaşlarımızı sokağa davet etmesi ve liderine güvenin vatandaşlarımızın da sokağa çıkması neticesinde 252 şehit, binlerce gazimizle o gün tüm milletimiz sokaktaydı, milletimiz o gaza ruhuyla ve gazilik şuurunu bir kez daha hissetti. Elhamdülillah bu ihanete dur demeyi bildi ve bundan sonraki süreçte de özellikle FETÖ ile mücadele konusunda da devletin büyük bir ciddiyet, büyük bir kararlılıkla üzerine üzerine gitmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi inlerine girmeye devam ediyor. Bütün badireleri atlatmaya muktedir olan bu millet Ayasofya’yı açan bu devlet, inşallah yeryüzünde mazlumların umudu olmaya o günkü zaferle beraber devam ediyor. Mazlumların bayraklarını taşımaya, bayraktarlığını yapmaya devam ediyor. İnşallah bundan sonra da böyle olacak. Asla unutmayacağız. Unutulursa ihanet tekrar edilir. 15 Temmuz ihanetini asla unutmayacağız. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. İnşallah hep birlikte büyük Türkiye olacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde emin adımlarla 2053’lere, 2071’lere yürüyeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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