Kızılırmak'taki hayvan leşi tepki çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılırmak'taki hayvan leşi tepki çekti

İHA

Çorum'un Osmancık ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'nde büyükbaş hayvana ait leş vatandaşların tepsini çekiyor.

Kızılırmak'taki hayvan leşi tepki çekti

Çorum’un Osmancık ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri’nde büyükbaş hayvana ait leş vatandaşların tepsini çekiyor.
Osmancık ilçesinde son iki gündür ırmaktan hoş olmayan kokular gelmeye başladı. Vatandaşlar kokunun ırmak içinde bulunan büyükbaş hayvan leşinden geldiğini gördü. Osmancık’a gezmek amacıyla geldiğini belirten bir vatandaş “Irmakta Koyun Baba Köprüsü ile Yeni köprü arasında suyun içinde büyük bir hayvana ait bir leş var, etrafa kötü koku yayıyor. Aynı zamanda da görüntü kirliğine neden oluyor. Biz gezme amacıyla ilçeye geldik, bu kokuya ve görüntüye dayanamadık. İlçe halkı nasıl dayanıyor” diyerek neden öldüğü ve kimin tarafından atıldığı bilinmeyen hayvan leşinin ırmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı; “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız”
YEREL HABERLER AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı; “15 Temmuz’u ...
Kargı kaymakamı Taş Gürgentepe Kaymakamlığı’na atandı
YEREL HABERLER Kargı kaymakamı Taş Gürgentepe Kaymakamlığı’na atandı
Osmancık Kaymakamlığı'na Ayhan Akpay atandı
YEREL HABERLER Osmancık Kaymakamlığı'na Ayhan Akpay atandı
Sungurlu Kaymakamlığı'na Fatih Görmüş atandı
YEREL HABERLER Sungurlu Kaymakamlığı'na Fatih Görmüş atandı
Çorum Belediyesinden 'Şehit Emanetleri Sergisi' Şehit aileleri emanetlerini kendileri yerleştirdi Sergide Çorumlu 15 Temmuz şehitlerinin yanı sıra terörle mücadelede bu vatan için canlarını feda eden şehitlerin emanetleri de sergilenecek
YEREL HABERLER Çorum Belediyesinden 'Şehit Emanetleri Sergisi' Şehit ...
Serinlemek için gölete giren genç kayboldu
YEREL HABERLER Serinlemek için gölete giren genç kayboldu
Çorum TKDK'da yeni yatırımlar için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Çorum TKDK'da yeni yatırımlar için imzalar atıldı
Ruziye Gür, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Ruziye Gür, son yolculuğuna uğurlandı
Kırkdilim Geçidi'nde ulaşımı rahatlatacak tünellerden birinde ışık göründü
YEREL HABERLER Kırkdilim Geçidi'nde ulaşımı rahatlatacak tünellerden ...
Kırkdilim’de ilk ışık görüldü...(2) 670 milyon liraya mal olan projeyle ulaşım daha konforlu sağlanacak
YEREL HABERLER Kırkdilim’de ilk ışık görüldü...(2) 670 milyon liraya ...
Osmancık’ta 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Osmancık’ta 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı
670 milyonluk dev projede ilk ışık göründü Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen yolda sona gelindi 'Kırkdilim' adını yol üzerindeki 40 virajdan alıyor Projenin tamamlanmasıyla Kırkdilim, sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak
YEREL HABERLER 670 milyonluk dev projede ilk ışık ...
Çorum halkı Ayasofya camisinin ibadete açılmasını mehterle kutladı
YEREL HABERLER Çorum halkı Ayasofya camisinin ibadete açılmasını ...
Osmancık Belediyesi havuz ücret tarifesi belirledi
YEREL HABERLER Osmancık Belediyesi havuz ücret tarifesi belirledi
Çorum’da 2 otomobil kurşunlandı
YEREL HABERLER Çorum’da 2 otomobil kurşunlandı
Çorum'daki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Çorum'daki yangın korkuttu
AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: “Ayasofya’da cuma namazını hep birlikte kılacağız”
YEREL HABERLER AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı: “Ayasofya’da cuma ...
Traktör şarampole uçtu, baba kız ölümden döndü
YEREL HABERLER Traktör şarampole uçtu, baba kız ölümden döndü
Başkan Sülük, dolma ustalarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Sülük, dolma ustalarıyla bir araya geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X