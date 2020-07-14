Tarım işçisi serinlemek için girdiği gölette kayboldu (2)



GÖLET KIYISINDA ACILI BEKLEYİŞ

Çorum'un Alaca ilçesinde, serinlemek için girdiği gölette kaybolan tarım işçisi Emrah Pullu'yu (21) aramakurtarma çalışmaları sürüyor. Pullu ailesi de gölet kıyısında bekleyişlerini sürdürüp, ekiplerden gelecek haberi bekliyor. Emrah Pullu'nın babası Erdoğan Pullu (42), çocuğunun bulunmasını isteyerek "Buraya Kastamonu ilinden çalışmak için gelmiştik, saman işleri ile uğraşıyoruz. 5 gündür de buradaydık göle yakın bir alanda çadırda kalıyorduk. Çocuğum serinlemek için göle girmiş. Arıyorlar halen bulunamadı. Memlekete dönemeden çocuğumu burada kaybettik. İşimiz bitmişti dönme hazırlığı yapıyorduk, bir gün sonra da yola çıkacaktık. Oğlum dünya tatlısı bir insandı. Çok iyi bir insandı hiç kimseye bir kötülüğü olmazdı. Hiç kimseye zararı olmaz duygusal bir çocuktu. Haberi alan herkes Kastamonu´dan Çorum´a geldi. Seveni çoktu oğlumun. Ne olur bulsunlar oğlumu" dedi.

Gölde kaybolan Emrah Pullu´nun akrabası ve yakın arkadaşı Burak Pullu ise çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Herkes onu bekliyor. sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibine güveniyoruz. Çok zor durumdayız, inşallah bulunur. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-07-14 17:31:39



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