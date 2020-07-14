15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Hamam ve saunaya gitmek Covid-19 için çözüm mü?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum'un Kargı İlçesi'nde kaymakamlık binası binası giriş katında 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan olayları anlatan 15 fotoğraf sergileniyor.

Fotoğraf sergisi 17 Temmuz Cuma akşamına kadar kaymakamlık binası giriş katında alanında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.