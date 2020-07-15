Kaybolduğu gölette 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) ÇORUM'un Alaca ilçesinde, serinlemek için girdiği gölette kaybolan tarım işçisi Emrah Pullu'nun (21) cansız bedeni bulundu.

Olay, Pazartesi günü Alaca ilçesine bağlı İbrahim köyü yakınlarında meydana geldi. Tarlada çalışan tarım işçisi Emrah Pullu, serinlemek için yakında bulunan gölete girdi. Pullu, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının jandarmaya ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan AFAD dalgıçlarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi de destek verdi. Bu sabah, gölette Pullu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Emrah Pullu´nun cenazesi otopsi için Alaca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-07-15 10:34:34



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