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AK Partili Kavuncu’dan gündeme ilişkin açıklamalar AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu: “Bu topraklarda ameliyat yapmak artık kimsenin harcı değildir” “Ayasofya bizim için 567 yıllık bir fetih ve bağımsızlık sembolüdür” “Türkiye’yi diz çöktüremeyeceksiniz”

İHA

AK Partili Kavuncu’dan gündeme ilişkin açıklamalar AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu: “Bu topraklarda ameliyat yapmak artık kimsenin harcı değildir” “Ayasofya bizim için 567 yıllık bir fetih ve bağımsızlık sembolüdür” “Türkiye’yi diz çöktüremeyeceksiniz”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “15 Temmuz’da içimizdeki hainlere karşı verilen mücadele, damarlarımızdaki asil kanın, göğsümüzdeki sarsılmaz imanın güçlü bir tezahürü olarak kendini göstermiş ve tüm dünyanın önünde bir hayret ve ibret vesikası olarak tarihteki yerini almıştır. Bu topraklarda ameliyat yapmak artık kimsenin harcı değildir” dedi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan milletvekili Erol Kavuncu, gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz 2016’daki hain kalkışmanın devletimizin işgali, aziz milletimizin esareti ve Türk demokrasisinin baltalanmasına yönelik bir ihanet ve acımasız bir terör saldırısı olduğunu unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan milletvekili Kavuncu, “Milletin tankı, tüfeği, savaş uçağı milletimizi hedef almış; bu badireyi atlatmak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde topyekûn destansı bir direnişle mümkün olmuştur. 15 Temmuz’u bir varoluş gününe dönüştüren 251 şehidimizin ruhu şad olsun. 2 binden fazla gazimize ve göğsünü bu hayasızca akına siper eden aziz milletimize minnettarız. 4 yıl önce sokaklarda, boğaz köprüsünde, hava sahamızda içimizdeki hainlere karşı verilen mücadele, damarlarımızdaki asil kanın, göğsümüzdeki sarsılmaz imanın güçlü bir tezahürü olarak kendini göstermiş ve tüm dünyanın önünde bir hayret ve ibret vesikası olarak tarihteki yerini almıştır” diye konuştu.
“Bu topraklarda ameliyat yapmak artık kimsenin harcı değildir” diyen Kavuncu, “Türkiye kendi göbeğini kendi kesecek duruma gelmiştir, sindirilemez ve yıldırılamaz bir konumdadır. Öldürmeyen darbe güçlendirir, düsturuyla Suriye’de, Akdeniz’de ve Libya’da güçlü ve bağımsız Türkiye’nin oyun kuruculuğu bölgenin en göze çarpan gerçeği olmuştur. Salgın sürecinde de ülkemizin gösterdiği performans ve yüklendiği misyon ülkemizin gücünü göstermiştir. Bu zorlu süreçte devlet millet kaynaşmasının en güzel örnekleri tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir” ifadelerini kullandı.

“Ayasofya bizim için 567 yıllık bir fetih ve bağımsızlık sembolüdür”
Tüm bunları küresel vesayet odaklarına rağmen gerçekleştiren Türkiye’nin, asıl gücünü 86 yıldır içimizde bir sızı haline gelen Ayasofya Camiine vurulan zincirleri kırarak gösterdiğini kaydeden Kavuncu, “Ayasofya bizim için 567 yıllık bir fetih ve bağımsızlık semboldür. Doğunun Batıya, İslam medeniyetinin Bizans’a galebesinin sembolüdür. Bir çağ kapatıp bir çağı açmamızın sembolüdür. fethin ve Fatih’in sembolüdür. Ayasofya’yı cami olmaktan çıkarmak kimliğimizi, tarihimizi, medeniyetimizi, manevi kodlarımızı inkâr etmekten başka bir şey değildir. Cami vasfını kaldırarak 86 yıllık fetret dönemine mahkûm edilen ve küresel güç odaklarının hedefi oluruz korkusuyla kimsenin dokunamadığı Ayasofya miti, bir samimi, bir cesur, bir kararlı duruşla yerle bir olmuş ve çok şükür ki Ayasofya’nın zincirleri kırılmıştır. Bu kararla adeta aziz milletimiz ve tüm İslam âlemi bayram sevinci yaşamıştır. Aktif iç ve dış politika ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı karar süreçleri meyvesini bu konuda da vermiştir. Hükümetimiz milli iradenin talepleri ve istekleri ile devletimizin âlî menfaatleri doğrultusunda kararlar vermektedir. Bu çerçevede Ayasofya Camii’nin yeniden asli hüviyetine kavuşturulması da bunun açık bir göstergesi olmuştur. “Sahada izi olanın masada sözü olur” gerçeğini Ayasofya Camii açılış sürecinde ve sonrasında da görüyoruz. Aziz milletimize ve İslam âlemine hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Masaya yumruğumuzu vurduğumuz bu adımın sadece Ayasofya’yla sınırlı kalacak bir süreç olmadığını belirten milletvekili Erol Kavuncu, “İslam aleminde yürekli adımlar için ilham kaynağı olacak tarihi bir adımdır. İktidarımız milli iradeye dayanmayan hiçbir düzenlemeyi sürdürülemez görmektedir. Kamu yararı olmayan bir düzenlemede ısrarın kamu vicdanını yaralayacağı ve uygulayıcıları zor durumda bırakacağı bilincinden hareketle inşallah benzer adımlar atılmaya devam edilecektir” sözleriyle açıklamasını sürdürdü.

“Türkiye’yi diz çöktüremeyeceksiniz”
Artık kimsenin Türkiye’ye diz çöktüremeyeceğinin altını çizen Kavuncu, “Buradan bir kez daha, dünyanın tüm mazlumlarına umut, tüm mahrumlarına şefkat eli, tüm ezilmişlerine dert ortağı ve çare olmaya niyetli ve kararlı olan bu aziz milleti yok etmek ve bu vatanı bölüp parçalamak isteyen dâhili ve harici düşmanlara ve hainlere karşı, bütün kararlılığımızla mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu ülkeye asla diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka asla boyun eğdiremeyeceksiniz. 15 Temmuz Destanı’nı yazan şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifa diliyor, 15 Temmuz destanının yıl dönümünde vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize kast eden hain terör örgütü ve işbirlikçilerini bir kez daha buradan lanetliyorum” dedi.
“100 yıl önce Çanakkale’de ve İstiklal Savaşında var oluş ve direniş destanı yazan aziz milletimiz, 100 yıl sonra bu coğrafyada yepyeni bir dirilişin destanını yazmıştır” diyen Kavuncu, açıklamaında şunları kaydetti:
“Sultan Alparslan’ın kapısını açtığı, Osman Gazinin direğini diktiği Anadolu evimiz, Fatih Sultan Mehmet ile yeni bir çağın inşa edildiği merkez haline gelmiştir. Tarih boyunca üzerinde yaşadığımız toprakları yurt edinme mücadelemize yüce dinimiz İslam'ın değerler manzumesi de eşlik etmiştir. Bu nedenle hem fikri planda, hem de savaş meydanlarında sürekli din ve devlet düşmanlarıyla karşı karşıya kalınmıştır. Ama her seferinde, yüreği imanla dolu her bir ferdi ile aziz milletimiz, canlarını ortaya koyarak bu toprakları vatan kılmışlar ve İslam sancağını şerefle taşımışlardır. Ayrıca İslam medeniyetinin, tarih boyunca en önemli aktörü olagelmiş aziz milletimiz, her devirde insanlığın umudu olmuştur.”

“Türkiye’yi güçlü, bağımsız ve lider ülke vizyonundan döndüremezler”
Ülkemize ayar vermeye çalışanların Türkiye’yi güçlü, bağımsız ve lider ülke vizyonundan döndüremediğini kaydeden Kavuncu, şunları kaydetti;
“Siyasi, askerî, ekonomik anlamda ne zaman bağımsızlık adımı atsak Batının ayar merkezleri harekete geçmiş; sokakların karışması, dövizin dalgalanması, terörün azması ve medyanın algı operasyonu yapması ile bu adımlar sekteye uğratılmıştır. Ta ki “Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda” bir lider ve ekibi iktidara gelinceye kadar... 2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel lider ve küresel aktör vizyonuyla yola çıkan AK Parti, Aziz milletimizin birçok hayalini gerçekleştirmiş olmanın onurunu yaşamış ve yaşatmıştır. Düşünce ve inanç özgürlüğünün önündeki engeller birer birer kaldırılmış, 12 Eylül darbesinden ve 28 Şubat post modern darbesinden kalma yasaklar hayatın dışına itilmiştir. Eğitimdeki katsayı adaletsizliği ortadan kaldırılmış, İHL’lere ve meslek liselerine reva görülen zulüm son bulmuştur. 'Kamusal alan' dindarlar için bir kısıtlama alanı olmaktan çıkmış, özgürlükler alanına dönüşmüştür. Borç veren emir verir, anlayışıyla her ekonomik kriz sonrası ülkede atamalara bile müdahale eden İMF, AK Parti iktidarı döneminde pılını pırtısını alıp bir daha dönmemek üzere gitmiştir. Sağlık alanında İşçi, memur, esnaf, yeşil kartlı ayrımı kaldırılmış aynı hastaneden, aynı eczaneden hizmet alma imkânı sağlanmıştır. Yurt sathı duble yollarla, otoyollarla donatılmış; demir yolunda ise yüksek hızlı tren devri başlamıştır. Her ile üniversite açılmış, yükseköğretim tüm yurtta kentlerin alametifarikası olmuştur. Tüm bunlar olurken Türkiye’yi eski Türkiye modunda tutma kararlılığında olan küresel vesayet odakları terörü azdırarak, birkaç ağacı bahane edip sokakları karıştırarak, ekonomimizin sinir uçlarına dokunup göstergelerle oynayıp ülkemize ayar vermeye çalışmış ama Türkiye’yi güçlü, bağımsız ve lider ülke vizyonundan döndürememiştir. Tüm İslam coğrafyasını ateş denizine çevirmek isteyen küresel aktörler, hedeflerine ulaşmak için önlerinde en büyük engel olarak gördükleri, tüm mazlumların umudu olan aziz milletimize karşı kaleyi içerden çökertmek adına içimizdeki hainleri de kirli planlarına dâhil ederek birçok terör örgütünü de harekete geçirmişlerdir”

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