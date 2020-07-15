15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı mezarı başında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı mezarı başında anıldı

İHA

15 Temmuz'un yıl dönümünde Sungurlu'da ilk etkinlik şehitlik ziyareti ile gerçekleştirildi. Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önünde atılan bomba sonucu şehit olan Akif Kapaklı'nın mezarı ziyaret edildi. Okunan Kuran'ı kerim ve yapılan duadan sonra şehit Akif Kapaklı ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı mezarı başında anıldı

15 Temmuz’un yıl dönümünde Sungurlu’da ilk etkinlik şehitlik ziyareti ile gerçekleştirildi. Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin önünde atılan bomba sonucu şehit olan Akif Kapaklı’nın mezarı ziyaret edildi. Okunan Kuran’ı kerim ve yapılan duadan sonra şehit Akif Kapaklı ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.
Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz Şehitlerine her zaman minnettar olacaktır. Şehitlerimizin bu kahramanlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.
Anma etkinliğine Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Sedat Özmen, Siyasi Parti Temsilcileri, daire amirleri, il genel ve belediye meclisi üyeleri, çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı.

Şehit Akif Kapaklı kimdir?
Akif Kapaklı, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini engelleyebilmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne koşan vatandaşların arasındaydı. Bir süredir okuduğu Kur’an hatmini tamamladıktan sonra Beştepe’ye giden Kapaklı, tankların önünde tek başına direndiği esnada Jandarma Genel Komutanlığı yakınına atılan bombayla şehit oldu.
Çorum Sungurlu ilçesinde bir dönem Anavatan Partisi ilçe başkanlığı yapan Akif Kapaklı, 1999 seçimlerinde de milletvekili adayı olmuştu. 63 yaşında ve 7 çocuk sahibi Kapaklı, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi, yaşananları oğlunun haber vermesi ile öğrendi. “Son cüzümü okuduktan sonra bakarım haberlere” diyen ve hatmini tamamlayıp duasını ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlara koşan Akif Kapaklı, oğluna, “Arabanın benzin deposunu full dolduralım, belki çok yere gideriz” diyerek yola çıktı. Saat 00.01 sıralarında Jandarma Genel Komutanlığı yakınındaki kavşağa atılan bombayla yaralanan Akif Kapaklı’nın saldırı sonucu sol tarafı parçalandı. Kapaklı’nın vurulduğu anda oğlu Faruk da yanındaydı. Yaralı oğluyla birlikte hastaneye kaldırıldığı anlarda şuuru yerinde olan Akif Kapaklı, “Ben herkese hakkımı helal ediyorum benim adıma herkesten helallik isteyin” diyerek şehadet getirdi. Hastanede ameliyata alınan Akif Kapaklı burada şehit oldu.
Daha sonraki süreçte Şehit Akif Kapaklı’nın ismi Sungurlu’da mesleki ve teknik Anadolu lisesine verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 Temmuz demokrasi ve milli sirlik günü şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER 15 Temmuz demokrasi ve milli sirlik günü şehitlik ...
Mantardan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mantardan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti
Minibüste kafasından vurulan genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Minibüste kafasından vurulan genç ağır yaralandı
AK Partili Kavuncu’dan gündeme ilişkin açıklamalar AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu: “Bu topraklarda ameliyat yapmak artık kimsenin harcı değildir” “Ayasofya bizim için 567 yıllık bir fetih ve bağımsızlık sembolüdür” “Türkiye’yi diz çöktüremeyeceksiniz”
YEREL HABERLER AK Partili Kavuncu’dan gündeme ilişkin açıklamalar AK ...
Kaybolduğu gölette 3 gün sonra cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kaybolduğu gölette 3 gün sonra cansız bedeni bulundu
Hafif ticari araç park halindeki TIR'a arkadan çarptı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç park halindeki TIR'a arkadan çarptı
Nehirde ölen büyükbaş, vinçle çıkarıldı
YEREL HABERLER Nehirde ölen büyükbaş, vinçle çıkarıldı
Kızılırmak’taki hayvan leşini vinçle kaldırıldı
YEREL HABERLER Kızılırmak’taki hayvan leşini vinçle kaldırıldı
Çorum'da 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çorum'da 1 köy karantinaya alındı
15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
CHP’li belediye taahhüdünü yerine getirmeyince AK Parti devreye girdi
YEREL HABERLER CHP’li belediye taahhüdünü yerine getirmeyince AK ...
Tarım işçisi serinlemek için girdiği gölette kayboldu (2)
YEREL HABERLER Tarım işçisi serinlemek için girdiği gölette kayboldu ...
Tarım işçisi serinlemek için girdiği gölette kayboldu
YEREL HABERLER Tarım işçisi serinlemek için girdiği gölette kayboldu
Çorum'da 1 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çorum'da 1 köy karantinaya alındı
Osmanlı dönemine ait tarihi Üçköy camii restore edilecek
YEREL HABERLER Osmanlı dönemine ait tarihi Üçköy camii restore ...
Çorum'da serinlemek için gölete giren genç kayboldu Tarım işçisi Emrah Pullu'nun bulunması için JAK ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Çorum'da serinlemek için gölete giren genç ...
Kızılırmak'taki hayvan leşi tepki çekti
YEREL HABERLER Kızılırmak'taki hayvan leşi tepki çekti
AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı; “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız”
YEREL HABERLER AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı; “15 Temmuz’u ...
Kargı kaymakamı Taş Gürgentepe Kaymakamlığı’na atandı
YEREL HABERLER Kargı kaymakamı Taş Gürgentepe Kaymakamlığı’na atandı
Osmancık Kaymakamlığı'na Ayhan Akpay atandı
YEREL HABERLER Osmancık Kaymakamlığı'na Ayhan Akpay atandı
Sungurlu Kaymakamlığı'na Fatih Görmüş atandı
YEREL HABERLER Sungurlu Kaymakamlığı'na Fatih Görmüş atandı
Çorum Belediyesinden 'Şehit Emanetleri Sergisi' Şehit aileleri emanetlerini kendileri yerleştirdi Sergide Çorumlu 15 Temmuz şehitlerinin yanı sıra terörle mücadelede bu vatan için canlarını feda eden şehitlerin emanetleri de sergilenecek
YEREL HABERLER Çorum Belediyesinden 'Şehit Emanetleri Sergisi' Şehit ...
Serinlemek için gölete giren genç kayboldu
YEREL HABERLER Serinlemek için gölete giren genç kayboldu
Çorum TKDK'da yeni yatırımlar için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Çorum TKDK'da yeni yatırımlar için imzalar atıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X