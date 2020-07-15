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Çorum'un İskilip ilçesinde yediği mantardan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Çatkara köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araziden toplanan mantarları yiyen 73 yaşındaki Mustafa Güler ve 3 yakını bir süre sonra rahatsızlandı. İskilip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan 4 kişiden Mustafa Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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