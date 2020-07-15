Çorum protokolünden şehitlik ziyareti

'Başı ya da sonu olmayan bir hikâye'

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Çorum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri şehitlikte program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kur’anı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra şehitliği ziyaret eden protokol üyeleri burada şehit mezarlarına gül bıraktı.

Programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Garnizon Komutanı Per. Kd. Alb. Çetin Öcal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, şehit yakınları katıldı.

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