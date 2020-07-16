Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, bayrak direklerini yıktı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bir evin çatısını yerinden sökerken, bayrak direklerini ise yıktı.



İlçede akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan şiddetli rüzgar, Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın saç olan çatısını bağlantı noktalarından kopardı. Aynı saatlerde Atatürk Meydanı'nda bulunan bayrak direkleri ise şiddetli rüzgara dayanamayıp ortadan kırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

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