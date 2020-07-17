Park halindeki otomobile giren yılan, çıkarıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) ÇORUM´da, park halindeki otomobilin koltuk kısmına giren yılan, itfaiye görevlisi tarafından çıkarıldı.
Buhareevler Mahallesi'nde, park halindeki camı açık otomobile yılan girdiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, otomobilin içine giren yılanı çıkarmaya çalıştı. Aracın kapısını açan itfaiye görevlisi 1,5 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak, bir torbaya koydu. Yılanın, tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-07-17 15:57:53
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