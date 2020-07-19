Çorum'da, hurdalıkta çıkan yangın panik yarattı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) ÇORUM'da, araçların da bulunduğu hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Aşağı Sanayi Sitesi'nde araçların da bulunduğu bir hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Hurdalıktan alevlerin yükseldiğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından hurdalıktaki yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-07-19 00:40:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.