Kadın taksi şoförü, koronavirüs tedbirlerini titizilikle uyguluyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM´da 4 yıldır taksi şoförlüğü yapan 2 çocuk annesi Gül Özbek (36) taksisine binen müşterilerini koronavirüs salgınına karşı korumaya çalışıyor. Maskesiz müşteri almayan Özbek, her müşterinin ardından kapı kollarını temizliyor, günde 2 kez de araç içinde temizlik yapıyor.

Kentte taksicilik yapan, Yeşilçam karakteri şoför 'Nebahat´a benzetilen Gül Özbek, titizliği ile hem kendini hem de taksisine binen müşterilerini koronavirüs salgınına karşı korumaya çalışıyor. Taksisine maskesiz müşteri almayan, maskesi olmayanlara maske veren Özbek, her müşteri inip bindiğinde kapı kollarını temizliyor, günde 2 kez de araç içinde temizlik yapıyor. Kendi sağlığını hem de müşterilerinin sağlığını en iyi şekilde korumaya çalışan kadın taksici örnek oluyor.

4 yıldır taksicilik yaptığını anlatan Gül Özbek, "Koronavirüs maalesef tüm dünyayı sardı. Herkes bu konuda en üst seviyede önlemini almak zorundadır. Ben aracıma her müşteri binip indiğinde kapı kollarına kadar temizliyorum. Günde iki kez de aracımın iç ve dış temizliğini mutlaka yaptırıyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarının dikkate alınmasını isteyen Özbek, "Sağ olsun insanları her gün uyarıyor. Bakanımız bizler için çocuklarımız için önlemler alıyor. Ama bizim insanımızın bazıları ise kurallara uymuyor. Bakanımız bizim çocuklarımız diyor, bizim insanımız diyor. Eğer kurallara uymazsak, bakanımızın dediklerini dikkate almazsak, bu hastalık daha da çoğalır ve zor durumda kalırız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

