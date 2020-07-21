Başkan Aşgın kalede incelemelerde bulundu

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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum Kalesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kale içerisinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Aşgın, metruk yapıların yıkım işlemlerinin kale duvarlarının etrafının açılması yönünde sürdüğünü vurguladı.

Tescillenen 4 yapı haricindeki tüm binaların yıkım çalışmalarının büyük bir hassasiyetle devam ettiğini kaydeden Başkan Aşgın, kalenin restorasyon çalışmalarının Çorum turizmi açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

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