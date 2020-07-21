Çorum'da mezarlıklar bayram ziyaretine hazırlanıyor

Çorum Belediyesi yaklaşan kurban bayramı öncesi mezarlıkları bayram ziyaretine hazırlıyor. Mezarlıklarda bayram öncesi genel temizlik, ot biçme bakım ve onarım çalışmalarıyla birlikte yabani otları ilaçlama çalışmaları da sürüyor.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Yaklaşan kurban bayramı öncesi yoğun bir mezarlık ziyareti olacağını tahmin ediyoruz. Ekiplerimiz mezarlıklarımızda yapılması gereken çalışmaları büyük bir titizlikle yapıyorlar. Hemşehrilerimizden ricamız sosyal mesafe kurallarını ihlal etmemeleridir. Çorum belediyesi olarak mezarlık ziyaretlerinin sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alıyoruz" diye konuştu.

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