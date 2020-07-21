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Çorum belediyesi pandemi sürecinde temizlik tedbiri artırdı Belediye ekipleri gece geç saatlere kadar temizlik çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Çorum Belediyesi, şehir genelinde dezenfeksiyon ve yıkama çalışmalarını artırdı.

Çorum belediyesi pandemi sürecinde temizlik tedbiri artırdı Belediye ekipleri gece geç saatlere kadar temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Çorum Belediyesi, şehir genelinde dezenfeksiyon ve yıkama çalışmalarını artırdı.
Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlık ekipler, cadde ve sokaklarda temizlik ve konteynır yıkama çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Ekiplerin aralıksız olarak vatandaşların sağlığı için yoğun olarak kullanılan yer altı, yer üstü çöp konteynırlarını, çöp sepetlerini yıkama ve dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, “Pandemi ile mücadelede en etkili yöntem temizliktir. Çevre dostu bir belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığı için tedbiri elden bırakmıyoruz. Ekiplerimiz gece geç saatlere kadar şehrimizi tertemiz yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yer altı, yer üstü çöp konteynırlarını, çöp sepetlerini, atık getirme merkezlerini dezenfektan ile yıkıyoruz. Bu çalışma ile bir taraftan koronavirüsle mücadele ediyor, bir taraftan ise kötü kokuyu ve karasinek oluşumunu engellemeye çalışıyoruz. Dezenfekte çalışması sonrası konteynırları vatandaşlarımızın hizmetine temiz bir şekilde sunuyoruz. Semt pazarlarımızı pazar bitimi sonrası dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızdan temizlik, maske ve mesafe ilkelerine hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum. Bu kurallara uyarsak kısa sürede salgını gündemimizden tamamen çıkaracağımıza inanıyorum.” dedi.
’Çöp konteynırlarında vektörel mücadele sürüyor’
Vektörel mücadele çalışmalarının yılın 12 ayı devam ettiğini belirten Başkan Vekili İsmail Yağbat, “Vatandaşlarımızın rahat bir yaz ayı geçirmeleri için üreme kaynaklarında larvasit, şehir merkezinde ise ulv araçlarımızla haftanın her günü uçkun mücadelesi yapıyoruz. Çöp konteynırlarında karasinek oluşumunun önüne geçmek için mobil ekiplerimiz uygulamalarına devam ediyor. Vatandaşlarımız çöplerini çöp konteynırlarına çöp poşeti ile birlikte atmaları, çöp konteynırlarının kapaklarını kapalı tutmaları gerekmektedir. Hemşehrilerimiz 7/24 belediyemize yazılı, fotoğraflı ve görüntülü olarak talep ve şikayetlerini 0501 100 19 19 WhatsApp hattımıza iletebilecekleri gibi temizlik işleri müdürlüğümüze ait 333 11 99 ve 212 19 46 telefon numaralarını da arayabilirler.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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