Ev yangınında 93 yaşındaki kadın ağır yaralandı

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Çorum'da bir evde çıkan yangından ağır yaralı olarak kurtarılan 93 yaşındaki kadın Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

Yangın, Çorum'un Oğuzlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde çıkan yangında alevler içinde kaldığı iddia edilen 93 yaşındaki Keziban H. ağır yaralandı. Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak İlk müdahalesi yapılan yaşlı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi. Yaşlı kadın Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

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