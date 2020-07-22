Başkan Şahiner anjiyo oldu

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, rutin kontrol için gittiği hastanede anjiyo oldu.
2019 yılında bypass ameliyatı olan Başkan Abdulkadir Şahiner, rutin kontroller için gittiği Ankara'daki özel hastanede anjiyo oldu.
Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Başkan Şahiner, "Gayet sağlıklıyım. Rutin kontroller için gelmiştim. Efor testi sonrasında doktorumuz anjiyo olmamı söyledi ve oldum. Şuanda iyiyim ve dinleniyorum” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.