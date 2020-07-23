LGS birincisi Ceren’e Başkan Sülük’ten tablet

Çorum’un İskilip ilçesinde 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığı LGS sınavında tüm soruları cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi olan Ceren Kılıç, Belediye Başkanı Ali Sülük tarafından ödüllendirildi.

Azmi milli Ortaokul öğrencisi Ceren Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu ile birlikte İskilip Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Sülük, Kılıç’ı LGS sınavında gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti.

Kılıç’ın LGS’deki Türkiye derecesiyle gurur duyduklarını vurgulayan Başkan Sülük, “Öğrencimizi, öğretmenlerimizi ve Azmi milli Ortaokulumuzu muhteşem başarılarından dolayı kutluyorum. Temennimiz odur ki İlçemizde başarılı öğrencilerimizin sayısı çoğalarak devam eder” dedi.

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