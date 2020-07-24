Sungulu'nun 10 dilim kavunu tezgahlarda yerini aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sungulu'nun 10 dilim kavunu tezgahlarda yerini aldı

İHA

Sungulu'nun 10 dilim kavunu tezgahlarda yerini aldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hasadına başlanan meşhur 10 dilim kavunu tezgahlarda yerini almaya başladı.
İlçeye bağlı 106 köyün yaklaşık 80’ninde ekimi yapılan 10 dilim kavunun hasadına başlandı. 10 dilim kavun çeşidinin hasadının erken başlayıp erken bittiğini söyleyen üreticiler, bu sürecin 3 aylık bir zaman diliminde gerçekleştiğini belirttiler. Kavşut köyünde çiftçilik yapan Yunus Emre Uzunoğlu, bu yıl yaklaşık 150 dönüm araziye 10 dilim kavun ektiğini, şu ana kadar 2.5 ton kavun çıktığını, bir kısmının da olgunlaşmasını beklediğini söyledi. Hasadını yaptığı 10 dilim kavunları traktörü ile ilçe merkezinde kilosunu 2.5 TL’den sattığını belirten Uzunoğlu, bu cins kavunlar hem aroması hem de veriminin güzel olduğu için ektiğini söyledi.

"Kavunun fiyatı ilk çıktığında 2 ila 2.5 lira"
İlk kavun hasadının çıkıp tezgahlardaki yerini almasıyla birlikte fiyatının 2 ile 2.5 TL arasında değişiklik gösterdiğini vurgulayan Uzunoğlu, sezon sonuna doğru kavun bolluğunun olduğu zamanlarda bu fiyatların 1 TL’ye kadar düştüğünü söyledi. "Kavun yetiştiriciliğinin işçiliği çok zor" diyen Uzunoğlu, "Bizim en büyük sorunumuz domuzlar. 15 tane domuz 100 dönüm bir tarlaya girdiği zaman bir gecede bitirebiliyor. Bizler sabaha kadar domuz nöbeti tutmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.
10 dilim kavunun ortalama 34 kilogram arasında geldiğini aktaran Uzunoğlu, “Hem görüntü hem de lezzet bakımından tüketiciler genellikle bu dönemde 10 dilim kavunu tercih ediyorlar” dedi.
Uzunoğlu, gerek yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, gerekse yaz tatili olması nedeniyle Sungurlulu olup başka illerde ikamet eden vatandaşların genellikle hediye olarak yaşadıkları şehirlere 10 dilim kavunu götürdüklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya yazıyor
YEREL HABERLER Ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya yazıyor
Otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü
YEREL HABERLER Otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü
LGS birincilerinden başkan vekili Yağbat’a ziyaret
YEREL HABERLER LGS birincilerinden başkan vekili Yağbat’a ziyaret
ÇEBOB Başkanı Gür; "Özgür basın, demokrasinin en büyük güvencesidir"
YEREL HABERLER ÇEBOB Başkanı Gür; "Özgür basın, demokrasinin en ...
Osmancık MEM’de bilgilendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Osmancık MEM’de bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların sırrı çözülemedi
YEREL HABERLER Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların sırrı ...
Kaymakam Eligül yapılacak 112 istasyonunun yerini inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Eligül yapılacak 112 istasyonunun yerini ...
Bıçakçılarda kurban mesaisi başladı
YEREL HABERLER Bıçakçılarda kurban mesaisi başladı
LGS birincisi Ceren’e Başkan Sülük’ten tablet
YEREL HABERLER LGS birincisi Ceren’e Başkan Sülük’ten tablet
Hattuşa kazılarının öyküsü bu fotoğraflarda 350 yıllık konak Hattuşa Antik Kentindeki kazıların öyküsünü barındırıyor Hititlerin başkentindeki arkeolojik kazı fotoğrafları tarihe ışık tutuyor
YEREL HABERLER Hattuşa kazılarının öyküsü bu fotoğraflarda 350 ...
Apartmanda korkutan yangın
YEREL HABERLER Apartmanda korkutan yangın
Çorum'da dikiciler arastası ile saat kulesi çevresi tarihi görünümüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Çorum'da dikiciler arastası ile saat kulesi çevresi ...
mahallelerine park yapılması için imza topladılar
YEREL HABERLER mahallelerine park yapılması için imza topladılar
Yuvadan düşen yavru ebabil kuşları bakıma alındı
YEREL HABERLER Yuvadan düşen yavru ebabil kuşları bakıma alındı
Başkan Şahiner anjiyo oldu
YEREL HABERLER Başkan Şahiner anjiyo oldu
Sungurlu'da mezarlıklar bayram ziyaretine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sungurlu'da mezarlıklar bayram ziyaretine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X