Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için helva ikramı

"O kurnadan bu kurnaya"

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İstanbul’da 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, bugün kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Ayasofyai Kebir Camii Şerifin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesi'nde vatandaşlara helva ikram edildi.

Ayasofyai Kebir Camii Şerifin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Osmancık Belediyesi tarafından camilerde vatandaşlara helva ikramında bulunuldu. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cuma namazı sonrası vatandaşlara helva ikram etti.

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