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Çorum'da 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı

DHA

Çorum'da 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da vatandaşların dilek dileyip, dua ettiği yaklaşık 100 yıllık `Garip Dede´ türbesi, yol yapım çalışması nedeniyle kaldırıldı. Yapılan kazıda, türbedeki mezarın boş olduğu ortaya çıktı.  
Yavruturna Mahallesi'nde bulunan 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi, Gazi Caddesi´ni Kıbrıs Caddesi´ne bağlamak için yapılması planlanan yol nedeniyle kaldırıldı. Çorum Müftülüğü'nden alınan onayın ardından belediye ekiplerince kazı yapılarak, türbe kaldırıldı. Kazıda, kalıntıya rastlanmayan türbedeki mezarın boş olduğu ortaya çıktı
Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, "Gazi Caddesi´ni Kıbrıs Caddesi´ne bağlamak için yapılması planlanan yolda kalan türbe, engel teşkil etti. Bunun araştırması yapıldı. Müftülük kaldırılmasında engel olmadığını söyledi. İtinalı bir şekilde kazı yapıldı. Belli bir seviyeden sonra küreklerle kazı yapıldı, içinden herhangi bir kemik çıkar diye. Ancak hiçbir şey çıkmadı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-07-25 16:29:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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