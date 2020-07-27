Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında feci şekilde can verdi

Çorum Sungurlu ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı çift yanarak hayatını kaybetti. İddialara göre, ilçeye bağlı Akdere köyünde yaşayan Kadir Kayaalp (80) isimli yaşlı tavukların da görülen parazit hastalığına karşı kümese köz attı. Bir süre sonra kümesin yanında bulunan tahta merdiven alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler Kayaalp'in evine sıçradı. Durumu fark eden köylüler, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi vererek, yaşlı çifti evden kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine köye jandarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale edene itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Küle dönen evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Kadir Kayaalp ve eşi Döndü Kayalap'in (85) cansız bedenine ulaştı.

Uzun uğraşlar sonucu kepçe yardımıyla evden çıkarılan yaşlı çiftin cenazesi otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.