YKS Türkiye birincisi Muhammed: İçimden geldiği gibi çalıştım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YKS Türkiye birincisi Muhammed: İçimden geldiği gibi çalıştım

DHA

YKS Türkiye birincisi Muhammed: İçimden geldiği gibi çalıştım


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı´nda (YKS) 500 tam puanla Türkiye birincilisi olan 5 kişiden Çorumlu Muhammed Emin Arayıcı (18), "İçimden geldiği gibi çalıştım, aksatmadım" dedi.
Binlerce öğrencinin ter döktüğü YKS sonuçları açıklandı. Çorum´da özel bir kolejde eğitim gören Muhammed Emin Arayıcı, TYT alanında 500 tam puanla Türkiye birinciliğini elde eden 5 kişiden biri oldu. Arayıcı, birinci olmanın kendisine sürpriz olmadığını, çok çalıştığı için böyle bir sonuç beklediğini söyledi. Günlük 5 saatten fazla çalıştığını anlatan Arayıcı, "Çalışmanın tek bir yolu yok. Herkesin kendi çalışma prensibi var. Yanılmamak için öğretmenlerden ve uzmanlardan da faydalanmak gerekiyor. Ben içimden geldiği gibi çalıştım, aksatmadım. Ortaokulda çözeceğim kitapları bir yere yığardım hafta sonuna kadar bitirirdim onları. Herkes nasıl rahat hissediyorsa öyle çalışsın. Günü geldi 5 saatten fazla çalışıyordum, günü geliyor 2 saat çalışıyordum. Genel bir tabloyu takip etmekte fayda var ama 'şu kadar saat çalışacağım' diye şartlanmamak lazım. Babam öğretmen. Onun katkılarını gördüm. Ailemin katkıları çok oldu" dedi.
TERCİHİ ELEKTRİKELEKTRONONİK MÜHÜNDİSLİĞİ
Muhammed Emin Arayıcı, tercih döneminin sınavdan daha zor olduğunu vurgulayarak, elektrik-elektronik mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği düşündüğünü dile getirdi. Arayıcı, "Sınavlara ilkokuldan beri hazırlanıyoruz ama tercih dönemimiz 20-25 gün. İnşallah vatanımız, milletimiz için faydalı bir şeyler yaparız. Sadece kendi adıma tercih yapacak olsam çok rahat olurdu ama ülkeme yararlı olabilmem için daha hassas çalışma gerektiriyor. Gerek dünyada gerek ülkemizde uzun yıllardır yapılan yatırımlar sonucu bilişim, bilgisayar, elektronik alanlarında ülkeme daha iyi hizmet edeceğimi düşündüğüm için ya elektrik-elektronik mühendisliğini ya da bilgisayar mühendisliğini tercih edeceğim" diye konuştu.
`NE KADAR GURUR DUYSAM AZDIR´
Bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan baba Mutullah Arayıcı ise oğlunun çocukluğundan beri idealleri olan bir kişiliğe sahip olduğunu ifade ederek, "Gecesini gündüzüne katarak emeğini esirgemeden bu günlere geldi. İnşallah bundan sonra da emeğini Allah ziyan etmez. Ülkesi, devleti ve milletinin geleceğinde, yüksek teknolojiye ulaşmasında ve dünya lideri olmasında onun da katkısı olacağına inancımdan dolayı ne kadar gurur duysam azdır. İnşallah tüm memleket çocukları aynı idealler doğrultusunda emek ve gayret sarf etmelerini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.DHA-Eğitim Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-07-27 14:57:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Akpay yeni görevine başladı
YEREL HABERLER Kaymakam Akpay yeni görevine başladı
Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor
YEREL HABERLER Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te ...
Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu Yaşlı çift ...
Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırdılar Boş arazileri ekonomiye kazandırarak tarımsal üretime destek oldular
YEREL HABERLER Atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırdılar Boş ...
Çorum'da 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
YEREL HABERLER Çorum'da 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, ...
Çorum’da korona virüs vakaları artış gösterince uyarı geldi
YEREL HABERLER Çorum’da korona virüs vakaları artış gösterince uyarı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X