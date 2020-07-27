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Çorum'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakandı

DHA

Çorum'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakandı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da polis ekiplerinin, tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda, 3 şüpheli pazarlık yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Operasyonda Bizans dönemine ait 244 tarihi eser de ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı şüphelilerin kaçak tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Takip yapan ekipler, kent merkezi ve Osmancık ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin baskınında, Osmancık ilçesinde köy yolu üzerinde 3 şüpheli, pazarlık yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramalarda, 244 tarihi eser ele geçirildi. El konulan tarihi eserlerin, Bizans dönemine ait olduğu belirlenirken, gözaltına alınan şüpheliler de emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-07-27 17:01:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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