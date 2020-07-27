Çorum'da oto kaporta ve boyama dükkanında yangın

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM´da boya ve kaporta işlerinin yapıldığı iş yerinde çıkan yangında 2 otomobil yanarak hurdaya dönerken, onarım için bekleyen bazı otomobiller de hasar gördü.
Kentteki Küçük Sanayi Sitesi´nde Fatih Köylü´ye ait boya ve kaporta işlerinin yapıldığı iş yerinde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 araç tamamen yanarken, diğer araçlarda da hasar oluştu. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-07-27 17:25:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.