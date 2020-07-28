Dilenci, topladığı paraları torununun üzerinde saklamış



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,(DHA)- ÇORUM´da, zabıta, Kurban Bayram öncesi dilencilere yönelik denetim yaptı. Yakalanan dilencilerden birinin topladığı paraları, 6 yaşındaki torununun pijamasının lastik kısmına, birinin de cep telefonunun kılıfına sakladığı ortaya çıktı.

Kentteki ana caddelerde, vatandaşların duygularını suistimal ederek para toplayan dilenciler, bugün zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimle yakalandı. Çoğunluğunun yanında çocuk olan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada üzerleri aranan dilencilerden M.Y.'nin topladığı paraları yanında gezdirdiği 6 yaşındaki torununun pijamasının lastik kısmına, adı öğrenilemeyen bir dilencinin de cep telefonunun kılıfına gizlediği tespit edildi.

Dilencilere, kabahatler kanunu kapsamında para cezası uygulandı. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-07-28 16:38:03



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