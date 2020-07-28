Hayvan pazarında bayram tedbirleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvan pazarında bayram tedbirleri

İHA

Çorum Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesin vatandaşların huzur içerisinde bayramlarını geçirmeleri amacıyla gerekli tüm önlemlerini aldı.

Hayvan pazarında bayram tedbirleri

Çorum Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesin vatandaşların huzur içerisinde bayramlarını geçirmeleri amacıyla gerekli tüm önlemlerini aldı.
Çorum Belediyesi’nin bayram boyunca Çorum halkının hizmetinde olacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “İlgili birimlerimiz bayram boyunca hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı personelimiz bayram süresince 24 saat görevinin başında olacak. Su arıza, kanalizasyon ve arıtma tesislerinde nöbetçi personel bulunduracağız.” dedi.
Başkan Aşgın, Kurban Bayramı’nda vatandaşların istek ve şikâyetlerini Alo Zabıta 153 ve whatsapp istek şikayet hattı 0 501 100 19 19 numaralı telefonlara bildirmelerini istedi.
'Kurban kesim yerleri belirlendi'
Çorum Belediyesi, Kurban Bayramında vatandaşların kurbanlıklarını kesebilecekleri kesim yerlerini de belirledi. 10 farklı bölgede yapılacak kesim işlemleri için çalışmalarını hızlandıran Çorum Belediyesi, kurban kesim yerlerini arife günü kesime hazır hale getirecek.
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Belediyenin kurban kesim yerleri ve bayram tedbirleriyle ilgili çalışmalarını başlattıklarını ve bu çalışmaların büyük oranda tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Altyapısı Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan 10 farklı bölgede kurban kesim yeri oluşturduk. Mimar Sinan Mahallesi Sevgi Evleri yanı, Buhara Evl. Mah. Dr. Sadik Ahmet Cd. Hz. İbrahim Camii yanı, Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy 1.Cad ile Sülüklü evler 38.Sk. ve 48. Sokağın kesişim noktalarındaki park alanı (Tedaş şantiye karşısı),Buhara 5. Caddesi Recep Yazıcıoğlu Parkı kuzeyi, Çamdeğirmeni 10. ve 19. Sokağın kesiştiği ver (elektrik trafosu yanı), İkbal Kent arkası Çiftlik Çayırı 35. Sokak, Mehmetçik Anadolu Lisesi doğusu, Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 23. Sokak, Gülabibey Mahallesi Mevlana Camii Yanı ve İskilip yolu üzeri Yeni Hayvan Pazarı kurban kesim yeri olarak belirledik. Kesim alanlarına et askı sehpaları ve küçük çadırlar da kuracağız. Etlerin parçalanması için kütükler de dağıtacağız” şeklinde konuştu.
'Hayvan Pazarında iki kesim yeri belirlendi'
Belediye Başkan Aşgın, "Belediye olarak Çorum'a bölgenin en modern hayvan pazarını ve mezbahasını kazandırdık. Aktif olarak hayvan kesimi ve et ürünleri üretimi yapan mezbahamızda içerisinde bulunduğumuz pandemi şartları doğrultusunda tüm tedbirleri almış vaziyette kurban kesim hizmeti de vereceğiz. Mezbahamızda kurban kesim sırası almak isteyen vatandaşlarımız www.corum.bel.tr ve kurban.corum.bel.tr internet adresinden online olarak kesim sıralarını alabilirler." ifadelerini kullandı.
'Belediye ücretsiz poşet dağıtacak'
Kurban Bayramına yönelik el ilanları, kurban kesim yerlerinin hangi bölgelerde olduğunu belirten afişler hazırladıklarını ifade eden Başkan Aşgın, vatandaşları bilgilendirme çalışmalarının yanında kurban atıklarının çevreye atılmaması için tüm camilerde bayram namazı sonrasında ücretsiz poşet dağıtacağını vurguladı. Vatandaşların kurbanlarını rahatça kesebilmeleri için kesim merkezlerinde personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel, kesim noktalarının temizliği ve oluşacak diğer sorunlarla ilgili müdahalelerde bulunacak. Çöp toplama araçları da kurban atıklarını toplamak için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürecek." diye konuştu.
'Hayvan pazarı bayram sonuna kadar açık kalacak'
Vatandaşların kurbanlık alımlarını kolaylaştırmak üzere İskilip Yolu 5. kilometrede bulunan hayvan pazarı, bayramın son gününe kadar sürekli açık olacak. Hayvan yetiştiricileri ile alıcıları en güvenli ortamda buluşturmak amacıyla böyle bir karar aldıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayvan pazarı haricinde herhangi bir yerde hayvan satışının kesinlikle yasak olduğunu söyledi.
Aşgın, zabıta ekiplerinin hayvan pazarı dışında yapılan canlı hayvan alışverişine müdahale edeceğini ve cezai işlem uygulanacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ÇESOB Başkanı Gür ve Uzun’a Konya daveti
YEREL HABERLER ÇESOB Başkanı Gür ve Uzun’a Konya daveti
Sungurlu’da maske denetimi
YEREL HABERLER Sungurlu’da maske denetimi
Dilenci, topladığı paraları torununun üzerinde saklamış
YEREL HABERLER Dilenci, topladığı paraları torununun üzerinde ...
Sungurlu kaymakamı Görmüş görevine başladı
YEREL HABERLER Sungurlu kaymakamı Görmüş görevine başladı
Sungurlu'da tandır yangını
YEREL HABERLER Sungurlu'da tandır yangını
Çorum'daki otopark cinayetine 4 tutuklama
YEREL HABERLER Çorum'daki otopark cinayetine 4 tutuklama
Çiftlikte çıkan yangında 5 bin saman balyası kül oldu Yangının evlere sıçramaması seferber oldular İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük olay yerine gelerek bilgi aldı
YEREL HABERLER Çiftlikte çıkan yangında 5 bin saman balyası kül ...
YKS birincisi Çorum'dan YKS Türkiye birincisi Muhammed Emin Arayıcı'nın hedefi elektrik-elektronik ya da bilgisayar mühendisliği
YEREL HABERLER YKS birincisi Çorum'dan YKS Türkiye birincisi ...
Çorum'da oto kaporta ve boyama dükkanında yangın
YEREL HABERLER Çorum'da oto kaporta ve boyama dükkanında yangın
Çorum'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakandı
YEREL HABERLER Çorum'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakandı
Çorum'da tarihi eser operasyonu KOM ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 244 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Çorum'da tarihi eser operasyonu KOM ekipleri ...
Şehit uzman çavuş’un ismi yaşadığı mahalleye verildi
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş’un ismi yaşadığı mahalleye verildi
YKS Türkiye birincisi Muhammed: İçimden geldiği gibi çalıştım
YEREL HABERLER YKS Türkiye birincisi Muhammed: İçimden geldiği gibi ...
Kaymakam Akpay yeni görevine başladı
YEREL HABERLER Kaymakam Akpay yeni görevine başladı
Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te kazılar başlıyor
YEREL HABERLER Tunç Çağı'na ait kalıntılara ulaşılan Alacahöyük'te ...
Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu Yaşlı çift ...
Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda kaza: 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırdılar Boş arazileri ekonomiye kazandırarak tarımsal üretime destek oldular
YEREL HABERLER Atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırdılar Boş ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X