Traktör köprüden aşağı düştü: 3 yaralı

"Daha dün gibi..."

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan traktörün köprüden kanala düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Arifegazili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.O. (38), 44 FZ 762 plakalı traktörü ile Arifegazili köyünde bulunan evine dönerken Yenimahalle mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörü kanala devirdi. Kazada sürücü Y.O. ve traktörde bulunan Ç.O. ve Ö.F.O. isimli çocuklar yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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