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Çatak tabiat parkı köylere hizmet götürme birliğine devredildi 20 yıllığına devnedilen tabiat parkı yeni yolu ve işletmecisi ile ziyaretçilerini bekliyor

İHA

Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşme ile Çatak Tabiat Parkı İşletmeciliği Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine devredildi.

Çatak tabiat parkı köylere hizmet götürme birliğine devredildi 20 yıllığına devnedilen tabiat parkı yeni yolu ve işletmecisi ile ziyaretçilerini bekliyor

Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşme ile Çatak Tabiat Parkı İşletmeciliği Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine devredildi.
Devir protokolünün imzalanmasından sonra bir açıklama yapan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, “Valimiz Mustafa Çiftçi’nin onay ve desteği ile Çatak Tabiat Parkı İşletmeciliği 20 yıllığına Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülecektir. Tabiat Parkı’na ulaşım sorunu il özel idaresi tarafından yapılan yol onarım ve asfalt çalışması ile çözülmüş olup, vatandaşlarımız alana tamamen asfalt yoldan daha rahat ve hızlı ulaşabilmektedir. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Çatak Tabiat Parkı’na spor üniteleri ve peyzaj çalışmaları ihale edilmiş olup, söz konusu tesisler Ağustos ayı içerisinde hizmete açılacaktır. Çatak Tabiat Parkının Turizme Kazandırılması projesi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programına girmiş olup, Valimiz Mustafa Çiftçi’nin İl Özel İdaresinden aktardığı yüzde 50 kaynak ile kır lokantası, mevcut binaların tadilatı ve biyolojik gölet yapım işi ihale edilmiş ve sözleşme imzalanmıştır. Aralık ayı itibariyle söz konusu yapılar da tamamlanarak hizmete alınacaktır. "dedi.
’Yayla için saatlerce yol gitmeye gerek yok’
Vali Yardımcısı Yüksel, "Çorum kent merkezinden yaklaşık 20 dakikada bin 700 metre yüksekliğe ulaşılması mümkün olan, bir yanıyla Obruk Barajı, bir yanıyla Çorum manzaralı Çatak Tabiat Parkı karaçam, sarıçam, göknar, titrek kavak gibi ağaç türlerinin yanı sıra çalı ve otsu bitkilerden oluşan endemik bitki örtüsünün de bulunduğu, ilimizin önemli bir peyzaj kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Ayrıca alan kızıl geyik, karaca, kurt, porsuk, tilki, sincap gibi birçok yabani türler ile doğal zenginlik oluşturmaktadır. Çocuklarımızı, gençlerimizi, tüm Çorum halkını doğayla buluşturmak istiyoruz. Devam eden ve planlanan projelerin tamamlanması ile birlikte vatandaşlarımıza doğa yürüyüşü, atlı gezinti, geleneksel okçuluk, spor etkinlikleri, atv ve dağ bisikleti ile safari, çadırlı kamp gibi birçok faaliyeti yapma imkânı sunulacaktır." ifadelerini kullandı
Alanda yöreden becerikli kadınlar tarafından hazırlatılan sıcak gözleme, yanıç gibi yöresel yiyeceklerin satışınında yapılacağını kaydeden Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Yeni açılan kır bakkaliyesi ile tabiat parkına gelen ziyaretçilerin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Tüm vatandaşlarımızı ailece güzel bir yayla günü geçirmek üzere Çatak Tabiat Parkına davet ediyorum.” şeklinde konuştu.
Protokol imza törenine Vali Yardımcısı ve Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkan Recep Yüksel, Milli Parklar Bölge Müdür Vekili İlyas Koç, Birlik Müdürü Nuri Eser ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler’de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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