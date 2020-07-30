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Otomobil hayvan taşıyan traktörle çarpıştı: 1 yaralı

İHA

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil hayvan taşıyan traktörle çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza SungurluKırıkkale karayolu Kemallı Kavşağı’nda meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Çağlar K. yönetimindeki 68 FF 815 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan ve römorkunda büyükbaş hayvan taşıyan Bekir Ç. yönetimindeki 19 SD 483 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile traktörün römorku yana yatarken, römerkta hayvanlar yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Leyla G. otomobilde sıkıştı. Leyla G. itfaiye ekiplerinin çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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