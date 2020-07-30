Asırlık geleneğe pandemi engeli

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde 100 yılı aşkın süredir devam eden toplu bayramlaşma geleneği bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılmayacak.

Her yıl geleneksel olarak dini bayramlarda toplu bayramlaşma geleneği Mahmut Atalay Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyordu. Bu yıl Çorum genelinde artış gösteren Koronavirüs nedeniyle bayramlaşma programının yapılmayacağı bildirildi.

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