D-100 karayolunda bayram trafiği yoğunluğu

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Çorum’un Osmancık ilçesinde Kurban Bayramı öncesi D100 karayolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni batıya bağlayan D100 karayolunda zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

Vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla emniyet ve jandarma trafik personeli de yoğun bir çaba göstererek denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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