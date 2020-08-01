AK Partili Ceylan'dan işyeri yanan esnafa ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Ceylan'dan işyeri yanan esnafa ziyaret

İHA

AK Partili Ceylan'dan işyeri yanan esnafa ziyaret

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, geçtiğimiz günlerde işyeri yanan esnafı ziyaret geçmiş olsun dileklerini iletti.
Geçtiğimiz günlerde Sanayi Sitesi'nde Fatih Köylü'ye ait boya ve kaporta işlerinin yapıldığı iş yerinde akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıkmış yangında 2 araç tamamen yanarken, dükkanın önünde duran 2 araç ise çevredeki esnaflar tarafından son anda kurtarılmıştı.
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile işyeri yanan Fatih Köylü'yü ziyaret eden milletvekili Ceylan, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi. Ceylan, Köyü'nün mağduriyetinin giderilmesi için elinden gelen her türlü desteği vermeye çalışacağını ifade etti.
Sanayi esnafı Fatih Köylü ise, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'ya ziyaretlerinin olduğu duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sungurlu'da acemi kasaplar iş başında
YEREL HABERLER Sungurlu'da acemi kasaplar iş başında
Çorum´da acemi kasaplar hastanelere akın etti
YEREL HABERLER Çorum´da acemi kasaplar hastanelere akın etti
Sporu teşvik edecek, trafiği rahatlatacak proje hayata geçiyor ÇORBİS projesiyle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra bisikletin sağlıklı yaşamın bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: “Dünyanın, sevginin, kardeşliğin merkezi olan Çorum, aynı zamanda bisikletin de merkezi olacak”
YEREL HABERLER Sporu teşvik edecek, trafiği rahatlatacak proje ...
Bakan Soylu, Çorumlu Mehmetçiğin ailesiyle görüştü Kahraman Mehmetçiğin nişanlanacağını öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Gecenin en güzel haberini aldık"
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Çorumlu Mehmetçiğin ailesiyle ...
İl Milli Eğitim müdürü Sarı, Kaymakam Akpay’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim müdürü Sarı, Kaymakam Akpay’ı ziyaret ...
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Başkan Şahiner'den başarılı öğrenciye ödül
YEREL HABERLER Başkan Şahiner'den başarılı öğrenciye ödül
D-100 karayolunda bayram trafiği yoğunluğu
YEREL HABERLER D-100 karayolunda bayram trafiği yoğunluğu
Asırlık geleneğe pandemi engeli
YEREL HABERLER Asırlık geleneğe pandemi engeli
Başkan Aşgın, çocuklara kuş yuvası hedi etti Mahallede yuva yapan çocuklarla karşılaşan Başkan Aşgın, çocuklara kuş yuvası sözü vermişti Başkan Aşgın'ın talimatı üzerine Belediye atölyesinde estetik ve kullanışlı bir kuş yuvası yapılarak bayram arifesinde çocuklara teslim edildi
YEREL HABERLER Başkan Aşgın, çocuklara kuş yuvası hedi ...
Osmancık’ta “bayram kınası” geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER Osmancık’ta “bayram kınası” geleneği yaşatılıyor
Kanuni Sultan Süleyman camisi bayram namazıyla ibadete açılacak
YEREL HABERLER Kanuni Sultan Süleyman camisi bayram namazıyla ...
Otomobil hayvan taşıyan traktörle çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil hayvan taşıyan traktörle çarpıştı: 1 yaralı
Şehit aileleri ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor Şehit Aileleri Dernek Başkanı Galip Deniz ve eşi Pakize Deniz, şehit oğulları Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz için okutacakları mevlidi pandemi nedeniyle iptal edince Gıda Bankasına ayni yardımda bulundu
YEREL HABERLER Şehit aileleri ihtiyaç sahiplerine destek olmaya ...
Başkan Sülük’ten hayvan pazarında inceleme
YEREL HABERLER Başkan Sülük’ten hayvan pazarında inceleme

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X