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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesi'nden bayram mesaisi

İHA

Çorum Belediyesi'nden bayram mesaisi

Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bayram boyunca görevinin başında olan birimleri ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı. Temizlik İşleri, Zabıta, İtfaiye, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile whatsapp ihbar hattı gibi bayram boyunca mesaide olan birimlerde çalışan personeli ziyaretinde çalışmalarla ilgili de bilgiler alan Aşgın, “Bayram boyunca ilgili birimlerimizle mesaideyiz. Bu bayramda da aşkla çalışıyoruz.” dedi.

'Şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı'
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehit yakınları ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile birlikte şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz ve Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçe’nin ailelerini ziyaret eden Başkan Aşgın, gazi Jandarma Uzman Çavuş Seyfettin Serenboy’un bayramını tebrik etti.
Daha sonra kurban kesim yerlerini ziyaret ederek kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aşgın, vatandaşlarla bayramlaştı.

'Belediye mezbahası bayram boyunca hizmet verdi'
Çorum Belediyesi Mezbaha Tesisleri, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların ilk tercihi oldu. Bölgenin en büyük ve en teknolojik mezbahası olan Çorum Belediyesi Mezbaha Tesisleri, Kurban Bayramı’nda deneyimli kadrosu, teknolojik araç ve teçhizatlarıyla verdiği hizmetle Çorum halkından tam not aldı.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kapasitesinin yanında hem hijyenik hem de teknolojik açıdan bölgenin iyi mezbahasının Kurban Bayramı’nda Çorum halkına en güzel şekilde hizmet verdiğini söyledi.
Kurbanlarını belediye mezbahasında kestirmek isteyen vatandaşlar da Çorum Belediyesi mezbaha tesislerinin verdiği hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek “Kurbanlarımızı belediyemiz mezbahasında kestirdik. Son derece hijyenik bir ortamda işinin ehli personel tarafından işlemlerimiz çok hızlı bir şekilde tamamlandı. Belediyemizin vermiş olduğu mezbaha hizmetlerinden çok memnun kaldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

'İlçelerde bayram tırı coşkusu'
Çorum Belediyesi tarafından oluşturulan bayram tırı ilçelerde coşkuyla karşılandı. Belediye Mehter Takımı bayram boyunca ilçeleri mehter takımıyla coşturdu.
Ramazan Bayramı’nda başlattıkları ramazan tırı uygulamasını ilçelerden gelen yoğun talep nedeniyle kurban bayramı’nda da ilçelere taşıdıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bayram tırının ilçelerde de coşkuyla karşılandığını ifade etti.
İlçelerden gelen talep doğrultusunda oluşturdukları bayram tırı ile ilçelere mehter coşkusu yaşattıklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Ramazan Bayramı’nda pandemi önlemleri nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız için bayram tırı uygulamasını başlatmıştık. Çorum’un tüm mahallelerini dolaşmış, hemşehrilerimize misafir olmuştuk. Kurban Bayramı öncesi de ilçelerimizden, Belediye Başkanlarımızdan gelen talepler üzerine bayram coşkusunu ilçelerimize taşıdık. Bayram tırımız, ilçelerimizle büyük bir coşkuyla karşılandı.” şeklinde konuştu.
Bayram tırı coşkusunun yaşandığı ilçelerdeki vatandaşlar Çorum Belediyesi’nin ilçelerine yönelik yaptığı jesti nedeniyle memnuniyetlerini ifade ederek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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