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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden 1'i Çorum'dan

DHA

Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden 1'i Çorum'dan


ÇORUM, (DHA)- SİSAL Şans, Süper Loto'nun dünkü çekilişinde, 6 bilen çıkmadığından büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. Çekilişte; 5 bilen 3 kişiden birinin 27,979.6 TL'lik ikramiyesi Çorum'da bir kişiye çıktı.
Sisal Şans, Süper Loto'nun ilk çekilişini 2 Ağustos 2020 tarihinde saat 20.00'da gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 9, 16, 18, 44, 47, 51 oldu; 6 bilen çıkmadığından 25.5 milyon TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.
Çekilişte;
5 bilen 3 kişi 27,979.6 TL,
4 bilen 250 kişi 522.25 TL,
3 bilen 5.623 kişi 28.15 TL,
2 bilen 54,249 kişi ise 3.05 TL ikramiyeye hak kazandı.
Süper Loto, pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü, saat 20.00'de çekiliyor.
ÇORUM'A İKRAMİYE
Süper Loto'da 6 bilen çıkmadığından 25.5 milyon TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devrederken, 5 bilen 3 kişiden birinin kuponunu Çorum merkezde yer alan bir büfede oynadığı öğrenildi. Büfe sahibi Rıfat Umur, 6 bilenin olmadığı Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden birinin kendi büfesinden kuponunu yatırdığını belirterek, "Daha önce de büyük ikramiye olarak iki sefer 10 Numara vermiştik. Bu 3'üncü büyük ikramiyemiz oldu. 27,979.6 TL kazanan şanslı henüz büfeye gelmedi. Geldiğinde kendisine yardımcı olacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum ÇORUM, (DHA)
2020-08-03 13:49:28

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