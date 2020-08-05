Osmancık halkı kadrosu bulunan branşlara doktor atanmamasına tepkili 80 bin kişiye sağlık hizmeti veren hastanede tek bir genel cerrah bulunuyor Kırkdilim yolunun kapalı olması mağduriyetlerini bir kat daha artıyor'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmancık halkı kadrosu bulunan branşlara doktor atanmamasına tepkili 80 bin kişiye sağlık hizmeti veren hastanede tek bir genel cerrah bulunuyor Kırkdilim yolunun kapalı olması mağduriyetlerini bir kat daha artıyor'

İHA

Osmancık Devlet Hastanesi'nde kadrosu olduğu halde ataması yapılmayan doktorların yokluğu birçok vatandaşı mağdur ederken Çorum'a gitmek zorunda kalanlar ise isyan etme noktasına geldi.

Osmancık halkı kadrosu bulunan branşlara doktor atanmamasına tepkili 80 bin kişiye sağlık hizmeti veren hastanede tek bir genel cerrah bulunuyor Kırkdilim yolunun kapalı olması mağduriyetlerini bir kat daha artıyor'

Osmancık Devlet Hastanesi’nde kadrosu olduğu halde ataması yapılmayan doktorların yokluğu birçok vatandaşı mağdur ederken Çorum’a gitmek zorunda kalanlar ise isyan etme noktasına geldi.
Osmancık başta olmak üzere çevre ilçeler ve köylerden gelenlerle birlikte yaklaşık 80 bin kişiye sağlık hizmeti veren Osmancık Devlet Hastanesi’nde kadrosu olmasına rağmen ataması yapılmayan doktorların yokluğu vatandaşların tepsine neden oldu. D100 karayolu üzerinde bulunması sebebiyle konum olarakta önemli bir işleve sahip olan hastaneye tedavi olmak için giden hasta vatandaşlar bir çok branşta doktor bulamıyor.

'Radyoloji uzmanı olmadığı için çekimler Ankara'ya gönderiliyor'
Tomografi cihazı bulunan hastanede çekilen tomografileri okuyacak Radyoloji uzmanının bile bulunmadığını belirten vatandaşlar “Tomografi çekildikten sonra Ankara’ya gönderilerek burada raporu çıkarılıyor. Bu işlem de yaklaşık 12 saat sürebiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı bulunmaması da yine hastanenin en büyük eksikliklerden biri. Hastane de 2 adet odyometri teknikeri bulunmasına rağmen KBB doktoru olmadığından çalışamıyor. Sadece yeni doğan bebeklerin işitme testi yapılırken yetişkinler için yapılacak işitme ölçüm cihazının yaklaşık 2 yıldır bozuk olması nedeniyle yapılamıyor.

'Ultrason çekimleri iptal edildi'
Haftada bir gün Çorum’dan ilçeye gelip hizmet veren ultrason çekimleri de artık doktor gelmediğinden yapılmıyor. Aylar öncesinden ultrason için sıra verilmiş olan hastalara ultrasonların çekilmediği iptal olduğu yönünde bilgi verilmiyor. Elinde aylar öncesinden yazılmış sıra kağıdı ile hastaneye gelerek ultrason çektirmek isteyen vatandaşlar iptal olduğunu öğrenince çaresiz Çorum’un yolunu tutuyor. EEG, EMG gibi önemli cihazlara sahip Osmancık Devlet Hastanesi’ne nöroloji uzmanı olmadığı için gelen hasta geri çevriliyor.”

'En basit cerrahi müdahale için Çorum'a sevk ediliyor'
ÇorumOsmancık Karayolu üzerindeki Kırkdilim yolunun kapalı olmasından dolayı mağduriyetlerinin bir kat daha artığını ifade eden vatandaşlar; “Hastanemizin en büyük eksiklerinden biriside genel cerrah yetersizliğidir. Genel cerrahın bir tane olması sebebiyle en basit cerrahi müdahaleler bile Çorum’a sevk ediliyor. Acil durumlarda bile Çorum’a sevk olan hastalarımız Kırkdilim yolunun kapalı olması sebebiyle dik, virajlı ve yorucu olan Çamlıca yolunu ambulans yada özel araçlarında çekmek zorunda kalıyorlar.” şeklinde konuştular.

'Görev süresi dolan doktor ilçeden ayrılıyor'
Osmancık Devlet Hastanesine atanan doktorların görev sürelerinin dolmasının ardından ilçeden hemen ayrılmak istediklerini belirten vatandaşlar; "Osmancık Devlet Hastanesi’ne ataması yapılan doktorlar görev süresinin dolmasının ardından bir gün bile fazla çalışma istemiyor. İlçeye atanan bir doktorun 550 günlük görev süresi dolduktan sonra hemen ayrılmak istiyor. Devlet Hastanesi yönetimi ve siyasilerimizin bu sorunlarla ilgilenmesini, eksik olan branşlardaki doktorların en kısa zamanda atanmasını istiyoruz" dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1976 yılı mezunları Osmancık’ta buluştu
YEREL HABERLER 1976 yılı mezunları Osmancık’ta buluştu
Kaza yapan Yunus polisini, şemsiyeyle güneşten korudu
YEREL HABERLER Kaza yapan Yunus polisini, şemsiyeyle güneşten korudu
Osmancık’ta orman yangını
YEREL HABERLER Osmancık’ta orman yangını
Jandarma bölgesinde bayram bilançosu 13 trafik kazasında 40 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Jandarma bölgesinde bayram bilançosu 13 trafik ...
İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi olası faciayı önledi
YEREL HABERLER İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi olası faciayı ...
Çorumlu 'kovboy hoca'dan salgına karşı 'minibüs ev'
YEREL HABERLER Çorumlu 'kovboy hoca'dan salgına karşı 'minibüs ev'
Şapinuva Antik Kentinde kazı çalışmaları başladı Anadolu'nun ikinci büyük çivi yazılı tablet arşivi Çorum'da bulunuyor Tarihi antik kentte salgın kuralları içerisinde kazı Şapinuva Kazı Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel: “Anadolu’nun ikinci büyük çivi yazılı tablet arşivi bu şehirde keşfedildi” “Şapinuva’da arkeolojik kazılar çok uzun yıllar devam eder”
YEREL HABERLER Şapinuva Antik Kentinde kazı çalışmaları ...
Çatak tabiat parkı sosyal tesisleri ihale edildi Proje tamamlandığında sosyal tesisler, sosyal mekan ve spor alanları yepyeni bir görünüme kavuşacak
YEREL HABERLER Çatak tabiat parkı sosyal tesisleri ihale ...
Jandarma köy düğünlerini denetledi
YEREL HABERLER Jandarma köy düğünlerini denetledi
Çorum'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Çorum'da kaçak içki operasyonu
Kula Köyü’nde ev yangını
YEREL HABERLER Kula Köyü’nde ev yangını
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu Yol ortasında kavga eden tarafları imam ayırdı Çorum'da bir anda ortalık karıştı, dakikalarca kavga ettiler Korona virüs kuralları da kavgada hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar ...
Yamaç paraşütçülerinden bayram uçuşu 2 bin metre yüksekliğindeki Çal Dağı’ndan tandem atlayışı yapan paraşütçüler ilçe merkezine iniş yaptı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütçülerinden bayram uçuşu 2 bin metre ...
Kandiber Kalesi’nde bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Kandiber Kalesi’nde bayram yoğunluğu
Alacahöyük'e bayramda ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Alacahöyük'e bayramda ziyaretçi akını
Germeç Mahallesi sakinleri taşıma suyla hayatlarını sürdürüyorlar Osmancık’ta ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta 200 nüfuslu Germeç Mahallesi sakinleri yıllardır su sıkıntısı çekiyor Mahalle sakinleri yakın köylerden traktörlerine yükledikleri tankerlerle su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor 2 ton suyu 70 liraya temin ettiklerini belirten dernek başkanı Gazi: 'Susuzluk insanlığa yapılan en büyük kötülüktür'
YEREL HABERLER Germeç Mahallesi sakinleri taşıma suyla hayatlarını ...
Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden 1'i Çorum'dan
YEREL HABERLER Süper Loto'da 5 bilen 3 kişiden 1'i Çorum'dan
Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi
YEREL HABERLER Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X