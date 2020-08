8 aydır kayıp oğlunun yolunu gözlüyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan Mücahit Bolat'tan (21), 8 aydır haber alınamıyor. Oğlunun bulunmasını isteyen anne Sevim Bolat, "Hadi çık gel yavrum, seni çok özledik" dedi.

Akkent Mahallesi'nde oturan Mücahit Bolat, 29 Aralık günü, 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD'dan oluşan 50 kişilik ekip, arama çalışması başlattı. Drone ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, Bolat'ın izine rastlanmadı.

'YAŞADIĞINA İNANIYORUZ'

Arama çalışmaları sonlandırılırken, oğlunun yaşadığına inandığını söyleyen baba Cahit Bolat, "Evden çıkarken yanına eşyalarını almamış. Oğlum kendi başına hareket edecek bir çocuk değil, kandırılmış olabilir. Yavrum çık, gel. Senin yaşadığına inanıyoruz. Seni çok özledik, kurban olduğum. Polise, savcıya başvurduk hiçbir gelişme yok. Çok üzülüyoruz. Oğlum sebep ne olursa çık gel, gelmek istemiyorsan da gelme ama bize haber ver. Bir kez olsun sesini duyalım kurban olduğum. Elimiz kolumuz bağlı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. 'Allah inşallah oğlumuzu sağ salim bir yerden çıkartır' diye umutlanıyoruz. Annesi çok üzülüyor. Oğlum çarşıya gitmiş de gelecek gibi teselli etmeye çalışıyorum onu. 'Çalışmaya gittiğini düşün' diyorum" dedi.

'HADİ ÇIK GEL BE YAVRUM'

Oğlunu çok özlediğini anlatan gözü yaşlı anne Sevim Bolat da, "Annem, yaşadığını biliyorum, neredeysen çık gel. Seni rüyalarımda görüyorum, hep başın sıkıntıda gibi. Başın sıkıntıda da olsa her şeyine razıyım. Sen yeter ki gel. Çok özledik seni. Kardeşlerin seni bekliyor. Gece gündüz seni arıyoruz. Uyku yok gözümüzde. Asılsız ihbarlardan bile umut eder olduk. Her ihbarda 'çocuğumu göreceğim' diye umutlanıyorum. Ömrümün yettiği yere kadar çocuğumu arayacağım. Hadi çık gel be yavrum seni çok özledik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-08-06 09:24:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.