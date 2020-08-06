Sokak ortasında silahla vuruldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde silahla bacaklarından vurulan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda G.Ç. vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Bacaklarından yaralanan kişi, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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