Osmancık’ın köylerinde cep telefonları çekmiyor Telefonları çekmeyen vatandaşlar tepelere çıkarak görüşme yapmaya çalışıyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde birçok köyde cep telefonu şebekeleri çekmiyor.

Osmancık ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar cep telefonu şebekelerinin çekmemesi nedeniyle 12 kilometre yürüyerek tepelere çıkarak, telefon görüşmesi yapmaya çalışıyorlar.

Osmancık’a yaklaşık 30 kilometre mesafesi bulunan Sarılan Köyü ve yaklaşık 20 kilometre mesafesi bulunan İnal Köyü’nde yaşayan vatandaşlar, cep telefonu şebekelerinin çekmediğinden dert yandı. Telefon görüşmeleri için 12 kilometrelik yol yürüyerek yüksek tepelerden yapmaya çalıştıklarını belirten köylüler yetkililerden çözüm istediler.

İnal Köyünde yaşayan vatandaşlar önceki yıllarda da benzer bir durumla karşı karşıya geldiklerini belirterek; “Geçtiğimiz yıllarda yine köyümüzde telefon şebekeleri çekmiyordu. Bir GSM firması ile irtibata geçtik, mağduriyetimizi yetkililere anlattık. Bizden istedikleri 200 kişilik imzayı 600 kişiye tamamladık. Firma yetkilileri geldi vericilerde ayar yaptı. Ancak kısa bir süre sonra yine telefonlarımız çekmemeye başladı. Halende köyümüzün içinde, evlerimizde, meydanlarda telefonlarımız çekmiyor. Görüşme yapmak için tepelere çıkıyoruz” diyerek hastalık gibi durumlarda sağlık ekiplerine haber veremediklerini veya eşdostakraba gibi sevdikleri ile rahat konuşamadıklarını belirttiler.

Evlerinin içinde ve dışında cep telefonlarının daha önce çektiğini şimdi ise çekmemesi nedeniyle tepelere çıkmaktan bıktıklarını ifade ederek civar köylerde de aynı durumun olduğunu belirttiler.

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