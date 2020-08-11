Çorum Belediyesi'ndeh hasta yakınları için refakatçi misafirhanesi Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; "Biz kimsesizlerin kimi olma düşüncesi ile hastalarımız ve hasta yakınlarımıza da sahip çıkmak için refakatçi misafirhanesi projemizi hayata geçiriyoruz"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın bir seçim vaadi daha hayata geçiriliyor. Çorum’a il dışından gelen hasta yakınlarının konaklayabilecekleri “Refakatçi Misafirhanesi” için yapım çalışmaları başladı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında bulunan ve daha önceden Çorum Belediyespor’a ait olan tesislerin yerine yapılacak yeni yerleşke, yakın zamanda hasta yakınlarına hizmet vermeye başlayacak. Tedavi için ilçeler ve il dışından Çorum’a gelen hasta yakınlarının en büyük ihtiyaçlarından biri olan konaklama sorunu, Çorum Belediyesi’nin hizmete sunacağı 'Refakatçi Misafirhanesi' ile sona erecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, refakatçi misafirhanesi için başlatılan yapım çalışmalarını inceledi. Refakatçi misafirhanesinin geçtiğimiz günlerde ihalesini yaptıklarını hatırlatan Başkan Aşgın, zaman geçmeden inşaat çalışmalarına başladıklarını ve çalışmayı 90 günlük süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Aşgın, “Bu hayırlı ve güzel hizmeti bir an önce tamamlamak istiyoruz. Refakatçi misafirhanesi bizim seçim vaatlerimizden biriydi. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok büyük bir hastane ve birçok ilden, ilçelerden hasta ve hasta yakınları Çorum’a geliyor. Tedavi süreci uzayanlar, konaklama sorunu nedeniyle acil serviste, arabalarda yatabiliyor. Sahabeler kenti ve merhametin merkezi olan şehrimizde bu tür manzaralar hoş olmuyor. Biz kimsesizlerin kimi olma düşüncesi ile hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza da sahip çıkmak için refakatçi misafirhanesi projemizi hayata geçiriyoruz. Hastane binasının hemen karşısında bulunan tesisimiz, çamaşırhanelerinden banyolarına kadar her türlü imkanın sağlandığı bir misafirhane olacak. Çevre düzenlemesi, havuzu ve yeşil alanlardan oluşan dinlenme yerleri ile hasta ve yakınları burada rahatlıkla konaklayabilecekler. Biz sadece Hakk’ın rızası ve halkın duasına talibiz. Bunun için de gecegündüz demeden aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Refakatçi misafirhanemiz, hemşehrilerimize ve dışarıdan gelen misafirlerimize hayırlı olsun.” dedi.

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